 Aller au contenu
Politique
COP30 au Brésil

Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique

par 98.5

0:00
5:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 09:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique
Luc Ferrandez / Cogeco Média

La COP30 ne tombe pas au bon moment pour le gouvernement fédéral alors que Mark Carney décide de relancer l'industrie pétrolière et que la filière batterie essuie plusieurs reculs.

C'est aussi le cas au Québec. Cette semaine, un comité consultatif sur le climat a d'ailleurs incité le gouvernement de la CAQ à revoir ses cibles environnementales à la hausse.

Pourtant, plusieurs pays ont développé des initiatives pertinentes et efficaces pour lutter contre les changements climatiques.

Écoutez Luc Ferrandez parler de la COP30 et du recul des mesures climatiques au pays, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

Vous aimerez aussi

Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Lagacé le matin
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
0:00
6:39
Un chauffeur d'autobus parle de ses conditions de travail
La commission
Un chauffeur d'autobus parle de ses conditions de travail
0:00
17:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
Rattrapage
Possible coupure de service les 15 et 16 novembre
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Rattrapage
Le nom de son nouveau spectacle
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Rattrapage
Perte possible de 30 000 emplois?
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Rattrapage
LNH
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
Rattrapage
Musique et technologie
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Rattrapage
Des clients «trop exigeants»?
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Rattrapage
Des milliers de dollars de perte
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
Rattrapage
Projet d'expansion
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Rattrapage
Suspension de la grève de la STM
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Julienne
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
Rattrapage
Météo
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
Rattrapage
Des centaines de milliers de pannes de courant
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations
Rattrapage
Retour à la normale dans les métros et les bus
STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations
Hausse constante, mais fragile de la bourse américaine
Rattrapage
Malgré le contexte économique
Hausse constante, mais fragile de la bourse américaine