COP30 au Brésil

La COP30 ne tombe pas au bon moment pour le gouvernement fédéral alors que Mark Carney décide de relancer l'industrie pétrolière et que la filière batterie essuie plusieurs reculs.

C'est aussi le cas au Québec. Cette semaine, un comité consultatif sur le climat a d'ailleurs incité le gouvernement de la CAQ à revoir ses cibles environnementales à la hausse.

Pourtant, plusieurs pays ont développé des initiatives pertinentes et efficaces pour lutter contre les changements climatiques.

Écoutez Luc Ferrandez parler de la COP30 et du recul des mesures climatiques au pays, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.