La déclaration de François Legault, qui a annoncé la perte possible de 30 000 emplois dans l'industrie forestière du Québec, a suscité de vives réactions, notamment chez les élus des régions concernées.

Ces derniers reprochent au premier ministre de ne pas avoir fait cette annonce directement sur le terrain et en région.

Selon Luc Ferrandez, il s'agit d'un simple constat de l'état actuel de l'industrie forestière.

L'industrie forestière québécoise est historiquement bien ancrée, ce qui crée une illusion d'immuabilité chez les politiciens et la population.

Cependant, selon notre chroniqueur, l'industrie est en déclin depuis des années.

