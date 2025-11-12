 Aller au contenu
Politique
Suspension de la grève de la STM

«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc

par 98.5

0:00
7:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 08:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
La grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) a été suspendue mardi soir. / Pascal Huot / Adobe Stock

La grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) a été suspendue mardi soir.

Cet arrêt fait suite à la menace du gouvernement de devancer l'application de la Loi 14, qui permettrait d'imposer des conditions de travail pour mettre fin à un conflit jugé préjudiciable au public.

Toutefois, pour accélérer l'application de cette loi, le gouvernement devait idéalement obtenir l'appui unanime des partis à l'Assemblée nationale. Québec Solidaire a annoncé son refus de coopérer avec la CAQ.

Écoutez Alexandre Leduc, porte-parole de Québec Solidaire en matière de travail, commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Nous, on a voté contre cette loi-là en juin dernier en disant au gouvernement: "C'est une mauvaise idée parce que vous allez pousser les employeurs à s'asseoir sur leurs mains en tête de négo, parce qu'ils vont savoir que le gouvernement va venir régler le conflit à leur place." Vous allez pousser les syndicats à faire la grève parce qu'ils sentiront qu'ils ont aucun autre moyen de faire bouger la table de négo. Et c'est exactement ce qui s'est produit à la STM.»

Alexandre Leduc

