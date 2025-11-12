Suspension de la grève de la STM

La grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) a été suspendue mardi soir.

Cet arrêt fait suite à la menace du gouvernement de devancer l'application de la Loi 14, qui permettrait d'imposer des conditions de travail pour mettre fin à un conflit jugé préjudiciable au public.

Toutefois, pour accélérer l'application de cette loi, le gouvernement devait idéalement obtenir l'appui unanime des partis à l'Assemblée nationale. Québec Solidaire a annoncé son refus de coopérer avec la CAQ.

Écoutez Alexandre Leduc, porte-parole de Québec Solidaire en matière de travail, commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.