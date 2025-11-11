Bien plus que le début du deuxième tiers

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis après la défaite des Canadiens contre les Kings.
Les sujets discutés par l'entraîneur
- Les Canadiens ont dormi au gaz en début de deuxième période;
- Le Tricolore n'a jamais été capable d'exécuter ses jeux;
- La fiche contre les Kings depuis cinq ans: 0 en 9;
- Encore peu de tirs au but pour les hommes de Martin St-Louis, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé;
- Juraj Slafkovsky remplacé temporairement par Demidov: «J'ai juste tenté de brasser les cartes»
- Et qu'en est-il de la confiance de Montembeault? «Je ne suis pas inquiet».