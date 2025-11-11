 Aller au contenu
Hockey
Il observe les Canadiens à distance

«Pas surpris du tout que Nick a été capitaine si tôt dans sa carrière» -Danault

par 98.5 Sports

0:00
8:04

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 novembre 2025 19:50

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Pas surpris du tout que Nick a été capitaine si tôt dans sa carrière» -Danault
Phillip Danault / AP/Jeff Roberson

Écoutez le point de presse de Phillip Danault avec Martin McGuire et d'autres représentants des médias lors de l'entracte du match Canadiens-Kings.

Les sujets discutés

  • Les Kings excellent à l'étranger cette saison, mais pas à domicile;
  • Le niveau de jeu de Kopitar au cours des ans par Danault;
  • Les Canadiens sont «électrisants» selon l'attaquant des Kings;
  • «Nick Suzuki est tout un leader. Pas surpris du tout que Nick ai été capitaine si tôt dans sa carrière»;
  • On discute de l'apport de Joel Armia à Los Angeles;
  • L'apport de Danault à L.A. après ce qu'il avait vécu à Montréal.

Est-ce que Phillip Danault pourrait revenir avec les Canadiens?
Le hockey des Canadiens
Est-ce que Phillip Danault pourrait revenir avec les Canadiens?
0:00
7:57

