Il observe les Canadiens à distance

Écoutez le point de presse de Phillip Danault avec Martin McGuire et d'autres représentants des médias lors de l'entracte du match Canadiens-Kings.
Les sujets discutés
- Les Kings excellent à l'étranger cette saison, mais pas à domicile;
- Le niveau de jeu de Kopitar au cours des ans par Danault;
- Les Canadiens sont «électrisants» selon l'attaquant des Kings;
- «Nick Suzuki est tout un leader. Pas surpris du tout que Nick ai été capitaine si tôt dans sa carrière»;
- On discute de l'apport de Joel Armia à Los Angeles;
- L'apport de Danault à L.A. après ce qu'il avait vécu à Montréal.