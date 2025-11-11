L'artiste espagnole Rosalía est de retour avec Lux, son quatrième album.

Après avoir exploré la ballade, le flamenco pop et le reggaeton, elle s'est isolée pour créer un disque très orchestral et théâtral.

Cet album a été enregistré avec le prestigieux London Symphony Orchestra et est chanté en pas moins de treize langues

Écoutez Catherine Beauchamp, présenter une nouveauté musicale, au micro de Philippe Cantin.