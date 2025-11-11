L'artiste espagnole Rosalía est de retour avec Lux, son quatrième album.
Après avoir exploré la ballade, le flamenco pop et le reggaeton, elle s'est isolée pour créer un disque très orchestral et théâtral.
Cet album a été enregistré avec le prestigieux London Symphony Orchestra et est chanté en pas moins de treize langues
Écoutez Catherine Beauchamp, présenter une nouveauté musicale, au micro de Philippe Cantin.
«Elle dit qu'elle est profondément spirituelle. Elle a toujours eu une connexion personnelle avec Dieu sans revendiquer aucune religion. Petite, elle allait à l'église avec sa grand-mère qui était très chrétienne. Et elle explore avec cet album des obsessions, des icônes religieuses. Elle parle beaucoup de violence, du sentiment amoureux.»