 Aller au contenu
Musique
Rosalía

De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 16:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'artiste espagnole Rosalía est de retour avec Lux, son quatrième album.

Après avoir exploré la ballade, le flamenco pop et le reggaeton, elle s'est isolée pour créer un disque très orchestral et théâtral.

Cet album a été enregistré avec le prestigieux London Symphony Orchestra et est chanté en pas moins de treize langues

Écoutez Catherine Beauchamp, présenter une nouveauté musicale, au micro de Philippe Cantin.

«Elle dit qu'elle est profondément spirituelle. Elle a toujours eu une connexion personnelle avec Dieu sans revendiquer aucune religion. Petite, elle allait à l'église avec sa grand-mère qui était très chrétienne. Et elle explore avec cet album des obsessions, des icônes religieuses. Elle parle beaucoup de violence, du sentiment amoureux.»

Catherine Beauchamp

Vous aimerez aussi

Mike Demero : «Sa vie a changé du tout au tout»
Signé Lévesque
Mike Demero : «Sa vie a changé du tout au tout»
0:00
7:35
Marina Orsini démarre une tournée de spectacle : «Elle se met à nu comme jamais»
Signé Lévesque
Marina Orsini démarre une tournée de spectacle : «Elle se met à nu comme jamais»
0:00
3:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
Rattrapage
Jeux olympiques de Milan
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
Rattrapage
320 micro-brasseries au Québec
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Contrats fédéraux à venir
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
Rattrapage
Paralysie gouvernementale
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
Rattrapage
Les projets nationaux de Marc Carney
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Rattrapage
Nouveau sondage
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
Rattrapage
COP30
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Rattrapage
Évitement de l'actualité et désinformation
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Transport et lois spéciales
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
Rattrapage
Scandale de paris au baseball
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
Rattrapage
Guerre de tranchées
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Rattrapage
Musique
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Rattrapage
Tempête hâtive | Conséquences
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Treize points de plus au classement pour les Canadiens
Rattrapage
Par rapport à la saison dernière
Treize points de plus au classement pour les Canadiens