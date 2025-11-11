En ce 11 novembre, Jour du Souvenir, les esprits sont tournés vers les tranchées de la Première Guerre mondiale. Or, une forme de guerre de tranchées se déroule encore aujourd'hui en Ukraine.

Comment vit-on au quotidien dans un pays en guerre, et quel est le moral des citoyens?

Écoutez Joseph Roche, journaliste indépendant installé en Ukraine, expliquer les conditions actuelles en Ukraine, au micro de Philippe Cantin.