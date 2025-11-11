Le groupe UZEB lance un appel pour son documentaire: le trio de jazz fusion québécois a besoin des fans pour libérer ses archives.

Le groupe a connu un succès retentissant dans les années 80, s'imposant comme une référence à l'international. Les musiciens ont fait le tour du monde, jouant notamment au prestigieux Festival de jazz de Montreux.

Ce succès mondial mérite d'être documenté, mais retrouver les archives de ces tournées internationales coûte cher...

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp parler du nouveau projet du groupe UZEB, au micro de Philippe Cantin.

