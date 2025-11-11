 Aller au contenu
Économie
Des avis négatifs sur Google

Des restaurants victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

La commission

le 11 novembre 2025 14:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des restaurants victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion
Des restaurateurs sont victimes d’extorsion par des cybercriminels qui publient de faux avis négatifs sur Google. / sebra/ Adobe Stock

Au moins trois restaurants de Montréal ont été victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion, sur Google: après avoir reçu une vague d’avis négatifs à une étoile sur la page web de leur entreprise, des fraudeurs exigent désormais une rançon pour les retirer.

Jack Zeppetelli, copropriétaire du restaurant Limbo dans la Petite Italie, à Montréal, en a été victime. Des cybercriminels ont inondé sa page Google d'avis négatifs, critiquant des plats que le restaurant ne sert même pas (ex. : sushis ou hamburgers).

Les fraudeurs ont laissé un numéro WhatsApp, réclamant une somme d'argent en échange du retrait des commentaires.

Malgré la signalisation à Google, les avis restent en ligne. 

Écoutez le témoignage du restaurateur, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le restaurateur dénonce le stress et le préjudice que ces attaques causent à l'industrie, surtout en début de saison hivernale.

