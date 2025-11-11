Des avis négatifs sur Google

Au moins trois restaurants de Montréal ont été victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion, sur Google: après avoir reçu une vague d’avis négatifs à une étoile sur la page web de leur entreprise, des fraudeurs exigent désormais une rançon pour les retirer.

Jack Zeppetelli, copropriétaire du restaurant Limbo dans la Petite Italie, à Montréal, en a été victime. Des cybercriminels ont inondé sa page Google d'avis négatifs, critiquant des plats que le restaurant ne sert même pas (ex. : sushis ou hamburgers).

Les fraudeurs ont laissé un numéro WhatsApp, réclamant une somme d'argent en échange du retrait des commentaires.

Malgré la signalisation à Google, les avis restent en ligne.

Le restaurateur dénonce le stress et le préjudice que ces attaques causent à l'industrie, surtout en début de saison hivernale.