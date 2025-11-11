C'est le moment de la rafale de nouvelles, à La commission: Jean Boulet, ministre du Travail, souhaite devancer une loi d’arbitrage concernant le conflit entre employés d’entretien et la STM, tandis que Québec solidaire s'y oppose.

Des problèmes techniques ont ralenti le REM à la station Panama.

Le Journal de Montréal révèle que les fédérations de médecins ont dépensé 250 000 $ pour louer le Centre Bell, et le gouvernement a investi 500 000 $ pour promouvoir la loi 102.

Le PLQ demande une enquête sur le dossier santé numérique, et plus.

Écoutez la rafale de nouvelles, décrite et commentée par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.