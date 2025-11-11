Éliminer les prescriptions pour l'assureur

Malgré le conflit avec les fédérations de médecins, le ministre Christian Dubé a déposé un projet de règlement pour réduire la paperasse médicale.

Il s'agit de sa deuxième tentative, et il estime que, combinées aux mesures précédentes, ces réformes pourraient libérer jusqu'à 510 000 rendez-vous pour les patients québécois.

Est-ce que les espoirs du ministre de la Santé sont réalistes?

Écoutez le Dr Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie, réagir à cette décision, mardi, à La commission.