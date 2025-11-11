Éliminer les prescriptions pour l'assureur

Malgré le conflit avec les fédérations de médecins, le ministre Christian Dubé a déposé un projet de règlement pour réduire la paperasse médicale.
Il s'agit de sa deuxième tentative, et il estime que, combinées aux mesures précédentes, ces réformes pourraient libérer jusqu'à 510 000 rendez-vous pour les patients québécois.
Est-ce que les espoirs du ministre de la Santé sont réalistes?
Écoutez le Dr Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie, réagir à cette décision, mardi, à La commission.
«C'est le bienvenu parce qu'on s'entend que c'est complètement inutile pour nous autres de faire ce genre d'affaires là. Si vous décidez d'aller chez le psychologue, vous n'avez pas besoin de passer par votre médecin. Maintenant, la question est-ce que ça va libérer 510 000 rendez-vous? Là, je pense peut-être qu'on pousse notre luck un peu, mais c'est certain, je pense qu'il faut quand même accueillir ça favorablement.»