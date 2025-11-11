Les Kings contre les Canadiens au Centre Bell

 Aller au contenu
Hockey
par 98.5

La commission

le 11 novembre 2025 13:00

Martin McGuire
Luc Ferrandez
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens accueillent les Kings de Los Angeles mardi soir au Centre Bell, un match spécial marqué par le retour de trois anciens joueurs du CH ayant participé à la finale de la Coupe Stanley en 2021. 

Le Tricolore attire l'attention dans la LNH, ayant ramassé des points lors de six matchs consécutifs, grâce à une offensive explosive: l'équipe est première dans la division Atlantique avec 22 points.

Le match de ce soir est l'une des dernières occasions de voir le capitaine des Kings, Anze Kopitar, qui a annoncé que c'était sa dernière saison en carrière.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, dresser la table avant la rencontre, mardi, à La commission.

