Les Kings contre les Canadiens au Centre Bell

Les Canadiens accueillent les Kings de Los Angeles mardi soir au Centre Bell, un match spécial marqué par le retour de trois anciens joueurs du CH ayant participé à la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Le Tricolore attire l'attention dans la LNH, ayant ramassé des points lors de six matchs consécutifs, grâce à une offensive explosive: l'équipe est première dans la division Atlantique avec 22 points.

Le match de ce soir est l'une des dernières occasions de voir le capitaine des Kings, Anze Kopitar, qui a annoncé que c'était sa dernière saison en carrière.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, dresser la table avant la rencontre, mardi, à La commission.