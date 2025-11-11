Forêt québécoise

Le premier ministre François Legault estime que l'industrie forestière pourrait perdre la moitié de tous ses emplois.

La possibilité de cette perte de 30 000 emplois pousse les maires et mairesses des régions aux abois: que faire pour éviter la catastrophe?

Selon le ministère des Ressources naturelles: le secteur forestier est un pilier économique au Québec, générant des retombées dans 83 % des municipalités québécoises.

Écoutez Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, critiquer le gouvernement Legault à ce sujet, mardi, à La commission.