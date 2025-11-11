 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi spéciale pour la STM, QS dit «non»

«C'est toujours mieux une entente négociée dans un milieu de travail»

par 98.5

0:00
12:12

Entendu dans

La commission

le 11 novembre 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est toujours mieux une entente négociée dans un milieu de travail»
La commission / Cogeco Média

Le gouvernement Legault s'apprête à déposer une loi spéciale pour forcer la fin de la grève des employés d'entretien de la STM.

Cependant, le ministre Jean Boulet a besoin de l'appui de tous les partis pour une adoption rapide, et le «oui» à l'intervention du gouvernement est écrasant dans les sondages.

Le député de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, a refusé catégoriquement d'accorder son consentement, accusant la CAQ d'hypocrisie. 

Écoutez le député dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve expliquer le tout, mardi, à La commission

Il estime que le gouvernement, qui a «sous-financer la STM» pendant des années, ne devrait pas demander à Québec solidaire de «réparer son gâchis».

Il rappelle que la loi de la CAQ sur les services essentiels (Loi 89) est responsable d'avoir poussé les syndicats à la grève.

«C'est son [gouvernement Legault] gâchis, la grève. C'est lui qui a généré l'environnement propice à la grève, avec sa loi 89 l'an dernier. Je ne sais pas pourquoi il nous demande, à nous [les partis d'opposition] de les réparer. C'est son gâchis, qu'il s'arrange avec ça. [...] On s'approche d'un règlement, c'est pour ça que je trouve ça particulièrement irresponsable qu'ils déposent leur projet de loi aujourd'hui.»

Alexandre Leduc

Vous aimerez aussi

Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
La commission
Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
0:00
8:44
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Le Québec maintenant
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
0:00
9:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Céline Dion, Hydro-Québec et le bien-être au Québec
Rattrapage
Bonnes nouvelles
Céline Dion, Hydro-Québec et le bien-être au Québec
Pourquoi le poulet coûte si cher?
Rattrapage
Flambée des prix
Pourquoi le poulet coûte si cher?
Des restaurants victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion
Rattrapage
Des avis négatifs sur Google
Des restaurants victimes d’une nouvelle tentative d’extorsion
La loi ignorée 4800 fois en 10 ans par des chauffeurs au permis suspendu
Rattrapage
Industrie du camionnage
La loi ignorée 4800 fois en 10 ans par des chauffeurs au permis suspendu
Loi spéciale STM: le ministre Boulet persiste et signe
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Loi spéciale STM: le ministre Boulet persiste et signe
Le Québec est-il un bon élève en climat?
Rattrapage
Gaz à effet de serre
Le Québec est-il un bon élève en climat?
Simplifier la loi de l'impôt fédéral: «Ça me paraît utopique» -Me Paul Ryan
Rattrapage
Une solution aux mauvaises réponses de l'ARC?
Simplifier la loi de l'impôt fédéral: «Ça me paraît utopique» -Me Paul Ryan
Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
Rattrapage
Éliminer les prescriptions pour l'assureur
Le plan du ministre Dubé pour libérer 510 000 rendez-vous
Danault, Perry et Armia: des anciens du CH de retour à Montréal
Rattrapage
Les Kings contre les Canadiens au Centre Bell
Danault, Perry et Armia: des anciens du CH de retour à Montréal
30 000 emplois en péril: où est le plan de sauvetage du gouvernement?
Rattrapage
Forêt québécoise
30 000 emplois en péril: où est le plan de sauvetage du gouvernement?
Tempête surprise, pannes d'électricité et fin possible de la grève à la STM
Rattrapage
La commission
Tempête surprise, pannes d'électricité et fin possible de la grève à la STM
La vision économique de Legault et l'hypothèque de Trump
Rattrapage
Les nouvelles de la journée
La vision économique de Legault et l'hypothèque de Trump
COP 30: Donald Trump absent, mais les États-Unis bel et bien présents
Rattrapage
Sommet international climatique
COP 30: Donald Trump absent, mais les États-Unis bel et bien présents
Pneus d'hiver: comment dénicher le bon compromis entre prix et sécurité?
Rattrapage
Précieux conseils
Pneus d'hiver: comment dénicher le bon compromis entre prix et sécurité?