Loi spéciale pour la STM, QS dit «non»

Le gouvernement Legault s'apprête à déposer une loi spéciale pour forcer la fin de la grève des employés d'entretien de la STM.

Cependant, le ministre Jean Boulet a besoin de l'appui de tous les partis pour une adoption rapide, et le «oui» à l'intervention du gouvernement est écrasant dans les sondages.

Le député de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, a refusé catégoriquement d'accorder son consentement, accusant la CAQ d'hypocrisie.

Écoutez le député dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve expliquer le tout, mardi, à La commission.

Il estime que le gouvernement, qui a «sous-financer la STM» pendant des années, ne devrait pas demander à Québec solidaire de «réparer son gâchis».

Il rappelle que la loi de la CAQ sur les services essentiels (Loi 89) est responsable d'avoir poussé les syndicats à la grève.