Justice et faits divers
Vitesse et «igloos roulants»

Tempête surprise: les pires comportements à éviter sur les routes

le 11 novembre 2025 10:43

Marie-Eve Tremblay
Seulement 44 % des Québécois auraient installé leurs pneus d'hiver début novembre.

L'arrivée surprise de la neige, mardi matin, a provoqué le chaos sur les routes et révélé les pires comportements des automobilistes. 

Quelles sont les fautes de conduite les plus condamnables dans de telles conditions «hivernales», selon notre expert invité et les auditeurs? 

Écoutez Carl Nadeau, animateur et expert en conduite chez Michelin, expliquer le tout, mardi, à Radio textos

Sujets abordés: 

  • L'«igloo roulant» (véhicule mal déneigé) est le pire comportement observé;
  • Suivent la vitesse excessive et le fait de rouler en attraction intégrale (4x4) sans réduire la vitesse ni augmenter la distance de freinage; 
  • L'importance d'installer ses pneus d'hiver dès la mi-octobre, car les pneus d'été perdent de leur efficacité sous 7 °C, bien avant la première neige; 
  • L'importance d'augmenter la distance de poursuite (jusqu'à 10 à 12 véhicules) et de faire des tests de freinage graduels dans un endroit sûr avant de prendre la route.

