Vitesse et «igloos roulants»

L'arrivée surprise de la neige, mardi matin, a provoqué le chaos sur les routes et révélé les pires comportements des automobilistes.

Quelles sont les fautes de conduite les plus condamnables dans de telles conditions «hivernales», selon notre expert invité et les auditeurs?

Écoutez Carl Nadeau, animateur et expert en conduite chez Michelin, expliquer le tout, mardi, à Radio textos.

Sujets abordés: