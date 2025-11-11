Décès accidentel ou suicide?

Il y a un an, le 7 novembre 2024, une jeune fille de Lévis, près de Québec, a été retrouvée morte dans un ruisseau.

La coroner qui a enquêté dans ce dossier vient de conclure, un an plus tard, qu’il s’agit d’une mort accidentelle. Mais ses parents n’y croient pas.

Écoutez le témoignage de Samuel Lugez, père de Maëlyne, 13 ans, à Lagacé le matin.

Le père endeuillé formule également des reproches à l'endroit de la police de Lévis et des services sociaux.

Il souligne que les recherches de sa fille ont été «suspendues 22 heures le soir» pour ne reprendre que le lendemain matin, malgré un nouveau protocole de la Sûreté du Québec (SQ) pour les disparitions d'enfants.

Il croit que la coroner a conclu à un accident pour «ménager les services sociaux et la police de Lévis».

Pour obtenir de l’aide, consultez www.suicide.ca, téléphonez au 1 866 APPELLE (277- 3553) ou communiquez par texto au 535353.