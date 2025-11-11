Ça tombe beaucoup... et tôt!

Hydro-Québec s'attend à pouvoir rétablir le courant à un nombre important de clients en cours de journée mardi.

Les régions les plus touchées demeurent le grand Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Plus de 1000 monteurs sont sur le terrain.

Écoutez la porte-parole d'Hydro-Québec, Paule Veilleux Turcotte, et le présentateur et spécialiste du climat à MétéoMédia, Patrick De Bellefeuille, à Lagacé le matin, mardi.