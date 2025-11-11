Ça tombe beaucoup... et tôt!

Hydro-Québec s'attend à pouvoir rétablir le courant à un nombre important de clients en cours de journée mardi.
Les régions les plus touchées demeurent le grand Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec.
Plus de 1000 monteurs sont sur le terrain.
Écoutez la porte-parole d'Hydro-Québec, Paule Veilleux Turcotte, et le présentateur et spécialiste du climat à MétéoMédia, Patrick De Bellefeuille, à Lagacé le matin, mardi.
«C'est la première neige de l'année. Elle est lourde, elle est collante, mouillée. Les enfants font des forts, des balles de neige [...] Le premier 5 centimètres à Montréal arrive en moyenne le 26 novembre. On est d'avance. Puis le premier 10 centimètres, qu'on a eu lundi, arrive en moyenne le 8 décembre. Là aussi, on est largement d'avance.»