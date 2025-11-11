Une bordée de neige et le réseau malmené

La ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, s'inquiète de la résilience du réseau d'Hydro-Québec.

Écoutez l'élue caquiste, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que d'importantes pannes touchent des milliers de foyers dans plusieurs régions de la province, la ministre se dit consciente qu'avec les changements climatiques, la situation sera de plus en plus difficile.