Une bordée de neige et le réseau malmené

La ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, s'inquiète de la résilience du réseau d'Hydro-Québec.
Écoutez l'élue caquiste, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Alors que d'importantes pannes touchent des milliers de foyers dans plusieurs régions de la province, la ministre se dit consciente qu'avec les changements climatiques, la situation sera de plus en plus difficile.
«Ça m'inquiète de voir des pannes comme ce matin. Ce n'est pas agréable pour personne et on est dans une ère où il y aura plus d'extrêmes au niveau de la température. Les événements difficiles sur le plan climatique vont être de plus en plus monnaie courante.»
Plan économique de François Legault
Par ailleurs, la ministre Fréchette défend la vision économique de son gouvernement, insistant sur le fait qu'elle vise à positionner le Québec sur le plan international face à des enjeux économiques liés au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.