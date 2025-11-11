Plan économique du premier ministre

François Legault revoit sa stratégie de développement économique pour le Québec en raison des fortes perturbations provoquées par la guerre tarifaire menée par l’administration Trump.

Le premier ministre affirme que la situation est inquiétante et que l’heure est grave.

Le chef de la CAQ a donc lancé en grande pompe sa nouvelle vision économique.

Il souhaite notamment se servir d’Hydro-Québec pour soutenir l’économie et profiter de nouvelles opportunités comme celle liée au domaine de la Défense.

