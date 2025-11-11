 Aller au contenu
Politique
Plan économique du premier ministre

«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»

par 98.5

0:00
11:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 novembre 2025 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
«François Legault s'attend à perdre à peu près la moitié des emplois en forêt»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

François Legault revoit sa stratégie de développement économique pour le Québec en raison des fortes perturbations provoquées par la guerre tarifaire menée par l’administration Trump.

Le premier ministre affirme que la situation est inquiétante et que l’heure est grave. 

Le chef de la CAQ a donc lancé en grande pompe sa nouvelle vision économique.

Il souhaite notamment se servir d’Hydro-Québec pour soutenir l’économie et profiter de nouvelles opportunités comme celle liée au domaine de la Défense.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur la stratégie du gouvernement caquiste, mardi, à Lagacé le matin.

