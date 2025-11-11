La Québécoise Danièle Sauvageau a été intronisée lundi soir au prestigieux Temple de la renommée du hockey dans la catégorie des bâtisseurs.

L’actuelle directrice générale de la Victoire de Montréal a dû faire preuve de persévérance dans sa carrière alors qu’elle évoluait dans un monde majoritairement masculin.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cet honneur et revenir sur la soirée au micro de Patrick Lagacé.

