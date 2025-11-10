Volume de tirs sur le filet adverse

 Aller au contenu
Hockey
«Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

le 10 novembre 2025 20:35

Mario Langlois
Mario Langlois
Cole Caufield célèbre un but contre le Mammoth. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal ont actuellement le meilleur taux de réussite de but par nombre de tirs décochés.

Est-ce que cela peut direr longtemps?

Écoutez Dany Dubé commenter divers sujets d'intérêt touchant les Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Le volume de tirs et buts et son importance;
  • «Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter en saison régulière»;
  • La nécessité d’un style de jeu plus direct;
  • On discute des variantes des statistiques comme le pourcentage de tirs selon le moment de la saison;
  • Le nombre de soirée de deux buts de Cole Caufield;
  • L’importance du gardien Samuel Montembeault, comparé à Carey Price et Patrick Roy, pour inspirer confiance
  • On parle des prochains adversaires des Canadiens: les Kings de Los Angeles, les Stars de Dallas et les Bruins de Boston dans une semaine chargée.

