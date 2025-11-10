Volume de tirs sur le filet adverse

Les Canadiens de Montréal ont actuellement le meilleur taux de réussite de but par nombre de tirs décochés.
Est-ce que cela peut direr longtemps?
Écoutez Dany Dubé commenter divers sujets d'intérêt touchant les Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le volume de tirs et buts et son importance;
- «Si tu lances souvent, tu as plus de chances de compter en saison régulière»;
- La nécessité d’un style de jeu plus direct;
- On discute des variantes des statistiques comme le pourcentage de tirs selon le moment de la saison;
- Le nombre de soirée de deux buts de Cole Caufield;
- L’importance du gardien Samuel Montembeault, comparé à Carey Price et Patrick Roy, pour inspirer confiance
- On parle des prochains adversaires des Canadiens: les Kings de Los Angeles, les Stars de Dallas et les Bruins de Boston dans une semaine chargée.