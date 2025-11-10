Volume de tirs sur le filet adverse

Les Canadiens de Montréal ont actuellement le meilleur taux de réussite de but par nombre de tirs décochés.

Est-ce que cela peut direr longtemps?

Écoutez Dany Dubé commenter divers sujets d'intérêt touchant les Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés