La fin d'«Avant le crash»

Les auteurs de la populaire série Avant le crash, Kim Lizotte et Éric Bruneau, discutent de la finale et de l'arrêt du projet après seulement trois saisons.

Les deux créateurs ont admis avoir pris la décision de mettre fin à l'aventure pour ne pas «diluer le projet».

Contrairement à ce que souhaitaient les amateurs (qui demandent déjà deux saisons supplémentaires), les auteurs savaient comment la série allait se terminer dès la fin de la saison 2.

Les auteurs expliquent aussi que le succès de la série repose sur le temps qu'ils y ont investi (écriture de chaque scène pour qu'elle soit «significative»), mais que ce processus était épuisant.