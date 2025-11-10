Les nouvelles de la journée

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la nouvelle vision économique du gouvernement Legault, qualifiée d'«abstraite» pour la population.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les nouvelles les plus marquantes de la journée, lundi, à La commission.
«Madame Fréchette, qui est à côté de monsieur Legault, opine du bonnet sans vraiment avoir un avis différent.»
Les animateurs discuttent aussi de la mauvaise idée du jour: la proposition de Donald Trump d'introduire des hypothèques sur 50 ans.