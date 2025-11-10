 Aller au contenu
Économie
Est-ce que les diplômes ont encore une valeur sur le marché du travail?

par 98.5

La commission

le 10 novembre 2025 13:46

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
40 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment qu’il n’est pas ou peu nécessaire d’avoir un diplôme collégial ou universitaire pour obtenir un emploi bien rémunéré. / Adobe Stock

Alors qu’il est prouvé qu’avoir un diplôme après le secondaire permet d’accéder à des emplois avec de meilleures conditions de travail, de plus en plus de jeunes se désintéressent des études supérieures.

Un sondage Léger, publié dans La Presse, démontre que 40 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment qu’il n’est pas ou peu nécessaire d’avoir un diplôme collégial ou universitaire pour obtenir un emploi bien rémunéré.

Quelle est la valeur d’un diplôme dans le monde du travail en 2025 ?

Écoutez Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur au centre ECOBES, associé au cégep de Jonquière, et Michel Rouleau, président de la firme de recrutement Ancia, revenir sur le sujet lundi, à La commission.

Ils expliquent que l’obtention d’un diplôme a encore un rôle significatif au moment de la recherche d’emploi.

«Il y a plein d’études qui démontrent qu’il y a des avantages importants sur plein d’aspects de la vie pour la personne, mais aussi davantage de chances de travailler. Donc, à partir du moment où on a un diplôme, peu importe lequel, notre taux d’emploi est beaucoup plus élevé, particulièrement quand c’est un diplôme qualifiant.»

Michaël Gaudreault

