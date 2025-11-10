Alors qu’il est prouvé qu’avoir un diplôme après le secondaire permet d’accéder à des emplois avec de meilleures conditions de travail, de plus en plus de jeunes se désintéressent des études supérieures.

Un sondage Léger, publié dans La Presse, démontre que 40 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment qu’il n’est pas ou peu nécessaire d’avoir un diplôme collégial ou universitaire pour obtenir un emploi bien rémunéré.

Quelle est la valeur d’un diplôme dans le monde du travail en 2025 ?

Écoutez Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur au centre ECOBES, associé au cégep de Jonquière, et Michel Rouleau, président de la firme de recrutement Ancia, revenir sur le sujet lundi, à La commission.

Ils expliquent que l’obtention d’un diplôme a encore un rôle significatif au moment de la recherche d’emploi.