Retour du virus

Le Canada a perdu son statut de pays ayant éliminé la rougeole (depuis 1998) en raison d'une résurgence: la transmission de la rougeole est continue au pays depuis près d'un an, ce qui est plus problématique qu'une éclosion isolée.

La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses: une personne infectée peut transmettre le virus à jusqu'à 10 autres personnes (comparativement à 2 pour la grippe).

La province la plus touchée est actuellement l'Alberta, souvent dans des communautés où la couverture vaccinale est basse.

Le Québec a connu des cas cette année (avec des alertes d'exposition publiques), mais ne fait pas l'objet d'une alerte urgente pour l'instant.

Écoutez Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, expliquer le tout, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.