Grève à la STM

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a suspendu l'audience concernant la grève prévue en fin de semaine par le syndicat des chauffeurs de bus et des opérateurs de métro de la STM, demandant aux parties de se parler afin de déterminer les services essentiels.

La STM réclame des services comparables à la semaine (tôt le matin, fin de journée et fin de soirée), tandis que le syndicat s'y oppose et veut une grève totale.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles, en faire le bilan, lundi, à La commission.