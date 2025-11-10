 Aller au contenu
Politique provinciale
Grève à la STM

Tribunal du travail: aux parties de s'entendre sur les «services essentiels»

La commission

le 10 novembre 2025 12:49

Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Any Guillemette / Cogeco Média

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a suspendu l'audience concernant la grève prévue en fin de semaine par le syndicat des chauffeurs de bus et des opérateurs de métro de la STM, demandant aux parties de se parler afin de déterminer les services essentiels.

La STM réclame des services comparables à la semaine (tôt le matin, fin de journée et fin de soirée), tandis que le syndicat s'y oppose et veut une grève totale.

