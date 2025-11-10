Les dossiers chauds du début de la semaine

L'actualité de ce lundi a été marquée par l'annonce économique du premier ministre Legault, qui souhaite que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investisse davantage dans l'économie québécoise.

Quelles sont les limites du pouvoir exécutif à dicter les choix d'investissement de la Caisse, dont la mission première est de gérer l'actif des Québécois (496 milliards de dollars)?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à l'actualité du jour, lundi, à La commission.

Autre sujet abordé: