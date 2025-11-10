 Aller au contenu
Société
État des infrastructures

Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»

par 98.5

0:00
6:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 novembre 2025 08:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»
Le pont Champlain, en service depuis à peine six ans, est au cœur de l'actualité en raison de la présence de coulées de rouille visibles sur ses piliers. / Adobe Stock

Le pont Champlain, en service depuis à peine six ans, est au cœur de l'actualité en raison de la présence de coulées de rouille visibles sur ses piliers.

Le directeur des opérations de Groupe Signature sur le Saint-Laurent, Martin Chamberland, a tenu à rassurer la population: le pont demeure «sécuritaire».

La rouille observée est pour l'instant «de surface», et le problème est principalement «esthétique».

Écoutez Martin Chamberland, directeur des opérations de Groupe Signature sur le Saint-Laurent, faire le point sur le sujet, au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.

«En vertu du contrat qu'on a avec le gouvernement fédéral, c'est un contrat en PPP. Le consortium que je représente, on a l'entière responsabilité des problèmes de tout, tout, tout ce qui peut arriver de l'opération et de l'entretien. Donc, il n'y aura aucun coût pour le contribuable. C'est vraiment notre consortium qui va absorber la facture.»

Martin Chamberland

Vous aimerez aussi

Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC
Radio textos
Hydro-Québec, les conducteurs qui niaisent dans la voie de gauche et la SQDC
0:00
41:17
COP 30: Donald Trump absent, mais les États-Unis bel et bien présents
La commission
COP 30: Donald Trump absent, mais les États-Unis bel et bien présents
0:00
6:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
Rattrapage
LNH
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»
Rattrapage
Québec solidaire
L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
Rattrapage
Nouvelle tendance
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Rattrapage
Pas besoin d'attendre au 1er décembre
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Rattrapage
Maltraitance en CHSLD
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Rattrapage
L'influence d'Elon Musk?
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Rattrapage
Service essentiel?
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Rattrapage
Nouveau co-porte-parole de Québec solidaire
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Une bordée de neige plus faible que prévu
Rattrapage
L'hiver est à nos portes
Une bordée de neige plus faible que prévu
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Rattrapage
Conditions de travail
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Rattrapage
Politique provinciale
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Le retour de Donald Trump l'endormi
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le retour de Donald Trump l'endormi
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre