État des infrastructures

Le pont Champlain, en service depuis à peine six ans, est au cœur de l'actualité en raison de la présence de coulées de rouille visibles sur ses piliers.

Le directeur des opérations de Groupe Signature sur le Saint-Laurent, Martin Chamberland, a tenu à rassurer la population: le pont demeure «sécuritaire».

La rouille observée est pour l'instant «de surface», et le problème est principalement «esthétique».

