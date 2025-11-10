Service essentiel?

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a réaffirmé que son parti est prêt à appuyer une intervention du gouvernement si aucune entente n'est trouvée d'ici l'ultimatum du 15 novembre.

Il insiste sur la nécessité de protéger la population, car les interruptions de service sont «démesurées» et ont des conséquences graves pour les personnes vulnérables.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, faire le point concernant le conflit de travail à la STM.