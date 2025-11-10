Service essentiel?

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a réaffirmé que son parti est prêt à appuyer une intervention du gouvernement si aucune entente n'est trouvée d'ici l'ultimatum du 15 novembre.
Il insiste sur la nécessité de protéger la population, car les interruptions de service sont «démesurées» et ont des conséquences graves pour les personnes vulnérables.
Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, faire le point concernant le conflit de travail à la STM.
«On est prêt à collaborer. Je ne sais sur quelle forme on peut s'entendre pour mettre fin aux conflits. Si, au terme du délai qu'on s'est donné, c'est-à-dire cette semaine, si au terme de ça il n'y a rien qui a avancé, je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir, parce que dans le cadre juridique actuel, ça pourrait dégénérer encore des semaines et des semaines.»
