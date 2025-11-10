En marge de la grève à la STM, la chroniqueuse Marie-Eve Fournier a décortiqué certains avantages sociaux et conditions de travail dont bénéficient les employés syndiqués.

Elle note, entre autres, les 15 jours de congés de maladie qui, s'ils ne sont pas utilisés, sont payés à l'employé à la fin de l'année. Cet avantage permet potentiellement de doubler les vacances annuelles, explique-t-elle.

Un agent qui travaille dans une station de métro peut en outre obtenir une prime 500 dollars par année si sa petite caisse balance.

