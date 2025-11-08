Canadiens contre le Mammoth de l’Utah

«Ce n'est pas déshonorant de perdre deux fois en prolongation. En même temps, ça lève un petit drapeau. Le Canadien prend de mauvaises habitudes. Défensivement, on a beaucoup de difficulté à protéger la forteresse, protéger le gardien. Il faut que ça s'améliore ce soir, tout de suite, parce qu'il pourrait y avoir une glissade.»