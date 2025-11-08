Canadiens contre le Mammoth de l’Utah

Les Canadiens de Montréal feront face au Mammoth de l’Utah, samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Ce n'est pas déshonorant de perdre deux fois en prolongation. En même temps, ça lève un petit drapeau. Le Canadien prend de mauvaises habitudes. Défensivement, on a beaucoup de difficulté à protéger la forteresse, protéger le gardien. Il faut que ça s'améliore ce soir, tout de suite, parce qu'il pourrait y avoir une glissade.»