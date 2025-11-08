Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire

Défaite par 232 voix aux élections municipales dans la Ville de Saguenay dimanche, la candidate et ancienne ministre caquiste, Andrée Laforest, a demandé un recomptage judiciaire.
Cette demande sera entendue par la Cour du Québec lundi et mardi au palais de justice de Chicoutimi.
Écoutez Martin-Thomas Cote brosser le portrait de la situation lors du tour de l'actualité des régions, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On se dirige probablement vers un recomptage. Est-ce que ce sera un recomptage des quatorze boîtes qui sont problématiques, ou il y aura un recomptage des 60 000 votes de la ville de Saguenay? Si c'est le cas, c'est deux semaines de votes devant un juge. Imagine la job.»