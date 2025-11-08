Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire

Défaite par 232 voix aux élections municipales dans la Ville de Saguenay dimanche, la candidate et ancienne ministre caquiste, Andrée Laforest, a demandé un recomptage judiciaire.

Cette demande sera entendue par la Cour du Québec lundi et mardi au palais de justice de Chicoutimi.

Écoutez Martin-Thomas Cote brosser le portrait de la situation lors du tour de l'actualité des régions, samedi, au micro de Denis Lévesque.