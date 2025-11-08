 Aller au contenu
Société

Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 novembre 2025 08:59

Avec

Steve Roy
Steve Roy
Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté

et autres

Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire
Défaite par 232 voix aux élections municipales dans la Ville de Saguenay dimanche, la candidate et ancienne ministre caquiste, Andrée Laforest, a demandé un recomptage judiciaire. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Défaite par 232 voix aux élections municipales dans la Ville de Saguenay dimanche, la candidate et ancienne ministre caquiste, Andrée Laforest, a demandé un recomptage judiciaire. 

Cette demande sera entendue par la Cour du Québec lundi et mardi au palais de justice de Chicoutimi. 

Écoutez Martin-Thomas Cote brosser le portrait de la situation lors du tour de l'actualité des régions, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«On se dirige probablement vers un recomptage. Est-ce que ce sera un recomptage des quatorze boîtes qui sont problématiques, ou il y aura un recomptage des 60 000 votes de la ville de Saguenay? Si c'est le cas, c'est deux semaines de votes devant un juge. Imagine la job.»

Martin-Thomas Cote

Vous aimerez aussi

Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»
Signé Lévesque
Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»
0:00
9:26
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
Signé Lévesque
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
0:00
8:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»
Rattrapage
Chronique politique
Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»
«C'est vrai que c'est un être humain exceptionnel»
Rattrapage
Le réalisateur québecois Denis Villneuve
«C'est vrai que c'est un être humain exceptionnel»
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
«Québec, c'est une monarchie élective» -Myriam Ségal
Rattrapage
Élections municipales
«Québec, c'est une monarchie élective» -Myriam Ségal
«Elles reçoivent un succès critique et le public est là»
Rattrapage
Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy
«Elles reçoivent un succès critique et le public est là»
«Défensivement, on a beaucoup de difficulté et il faut que ça s'améliore»
Rattrapage
Canadiens contre le Mammoth de l’Utah
«Défensivement, on a beaucoup de difficulté et il faut que ça s'améliore»
Un diamant de la famille Habsbourg retrouvé au Québec
Rattrapage
Nouvelle du New York Times
Un diamant de la famille Habsbourg retrouvé au Québec
«Ça donne un État qui espionne et qui se ramasse avec tes données»
Rattrapage
Projets de loi C-2, C-5 et C-9
«Ça donne un État qui espionne et qui se ramasse avec tes données»
Une dame victime d'un vol de voiture alors que son chien s'y trouvait
Rattrapage
L'animal finalement retrouvé par la SPCA
Une dame victime d'un vol de voiture alors que son chien s'y trouvait
45 000 immigrants permanents par année : «C'est des chiffres lancés sans études»
Rattrapage
Nouvelle cible du gouvernement du Québec
45 000 immigrants permanents par année : «C'est des chiffres lancés sans études»
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
Rattrapage
Chronique américaine
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
«Le mot pour décrire ce spectacle, c'est délirant» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Une année en un an
«Le mot pour décrire ce spectacle, c'est délirant» -Stéphane Leclair
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
Salles de démolition : «Beaucoup mentionnent que c'est comme une thérapie»
Rattrapage
Pratique qui gagne en popularité
Salles de démolition : «Beaucoup mentionnent que c'est comme une thérapie»