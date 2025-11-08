Nouvelle cible du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec a réduit à 45 000 personnes par année le nouveau seuil d’immigration immigrante dans la province.
Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, qui a déposé jeudi la planification de l’immigration pour 2026-2029.
Écoutez Me Patrice Brunet, avocat spécialisé en immigration et ancien Président de l’Association des avocats en droit de l’immigration, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est des chiffres lancés sans étude, sans démontrer que 45 000 personnes, c'est le bon chiffre. Si on est 40 millions, on peut en accueillir jusqu'à 400 000. Au Québec, on est 9 millions. Ça veut dire qu'on pourrait en accueillir à peu près 90 000 par année, puis les intégrer normalement. Alors, le 45 000, je ne sais pas sur quoi c'est fondé.»