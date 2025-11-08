Nouvelle cible du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec a réduit à 45 000 personnes par année le nouveau seuil d’immigration immigrante dans la province.

Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, qui a déposé jeudi la planification de l’immigration pour 2026-2029.

