La bonne nouvelle du jour

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une série de mesures qui rendront plus abordables les médicaments sur ordonnance permettant la perte de poids.

Des accords avec les entreprises pharmaceutiques Eli Lilly and Company et Novo Nordisk, réduiront largement la facture des Américains, qui pourront accéder à ces produits directement via le système d'assurance-santé fédéral, Medicare.

