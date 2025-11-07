 Aller au contenu
Société
«Ça revient moins cher que le prix en épicerie sans le médicament»

La commission

le 7 novembre 2025 14:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une série de mesures qui rendront plus abordables les médicaments sur ordonnance permettant la perte de poids. 

Des accords avec les entreprises pharmaceutiques Eli Lilly and Company et Novo Nordisk, réduiront largement la facture des Américains, qui pourront accéder à ces produits directement via le système d'assurance-santé fédéral, Medicare.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le sujet, vendredi, à La commission, lors du segment de La bonne nouvelle du jour.

«Ça va ramener la facture à 149 $ US par mois. Ce prix-là coûte moins cher que ce que tu aurais payé en épicerie sans le médicament.»

Luc Ferrandez

