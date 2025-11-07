 Aller au contenu
Économie
Forcés de se tourner vers les garderies privées

«Ce qu'on veut, c'est un tarif unique pour tous les parents»

par 98.5

0:00
11:39

Entendu dans

La commission

le 7 novembre 2025 14:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ce qu'on veut, c'est un tarif unique pour tous les parents»
Enfants à la garderie / lordn / Adobe Stock

De nombreux parents sont forcés de se tourner vers les garderies privées, dont les coûts demeurent très élevés, en raison du manque de place dans les garderies subventionnées.

Écoutez Marie-Christine Morel, mère d'un enfant en garderie privée, témoigner de sa situation, vendredi, à La commission.

«Ça me coûte extrêmement cher et je n’ai pas le choix. Heureusement, j'ai trouvé un milieu en lequel j'ai confiance et mon enfant est en sécurité, mais ce n'est vraiment pas simple. Si on veut un deuxième enfant, ben ça double la facture. Donc qu'on y pense deux fois. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça bouge. Une page a été créée pour faire pression sur le gouvernement, et qu'il y ait un tarif unique en garderie pour tous les parents.»

Marie-Christine Morel

