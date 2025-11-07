Grogne chez les producteurs de légumes

Les maraîchers du Québec s'unissent pour dénoncer les abus des grandes bannières d'épicerie, telles que Metro, IGA et Loblaws sur les prix des légumes. En exigeant des prix similaires au marché asiatique, ces géants exerceraient une grande pression sur les producteurs.

Écoutez Pascale Forest, présidente des Producteurs de légumes de transformation du Québec, discuter du sentiment de grogne qui anime les agriculteurs québécois actuellement, lors de son passage à La Commission vendredi.