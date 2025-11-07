 Aller au contenu
Politique provinciale
Grogne chez les producteurs de légumes

Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries

La commission

le 7 novembre 2025 14:24

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries
La commission

Les maraîchers du Québec s'unissent pour dénoncer les abus des grandes bannières d'épicerie, telles que Metro, IGA et Loblaws sur les prix des légumes. En exigeant des prix similaires au marché asiatique, ces géants exerceraient une grande pression sur les producteurs.

Écoutez Pascale Forest, présidente des Producteurs de légumes de transformation du Québec, discuter du sentiment de grogne qui anime les agriculteurs québécois actuellement, lors de son passage à La Commission vendredi.

«L'enjeu, c'est que là, l'acheteur vous demande de suivre le prix chinois, ce qui est impossible, et/ou de compléter votre production avec des produits venant d'ailleurs. Ce qui, encore là, est carrément une tricherie.»

Luc Ferrandez

