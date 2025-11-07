Selon trois médecins

Trois médecins sonnent l'alarme sur les risques que comporte la loi 2 quant à l'accès aux services de vasectomie dans le réseau de santé publique.
Écoutez le docteur Pierre Boucher, qui dirige une clinique spécialisée en vasectomie à Longueuil, expliquer comment la loi 2 inquiète les professionnels de la santé spécialisés dans ces pratiques au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Nous sommes très inquiets d'une rupture de service pour les familles qui ont besoin d'un service de vasectomie, parce que la loi deux n'a pas prévu notre pratique. En fait, tout ce qui est des soins particuliers, que ce soit nos collègues, l'interruption volontaire de grossesse, le suivi de grossesse et autres pratiques. La loi deux ne définit pas précisément ces pratiques.»
Le Dr Pierre Boucher ajoute que près de 70% des vasectomies sont effectuées par des médecins omnipraticiens.