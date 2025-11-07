Selon trois médecins

Trois médecins sonnent l'alarme sur les risques que comporte la loi 2 quant à l'accès aux services de vasectomie dans le réseau de santé publique.

Écoutez le docteur Pierre Boucher, qui dirige une clinique spécialisée en vasectomie à Longueuil, expliquer comment la loi 2 inquiète les professionnels de la santé spécialisés dans ces pratiques au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.