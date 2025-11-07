Frappe d'envergure pour traquer des pédophiles

Plusieurs corps policiers du Québec ont mené conjointement une opération d'envergure pour traquer des pédophiles vendredi matin. Au total, 22 hommes arrêtés, 150 policiers mobilisés, et 26 perquisitions effectuées.
Écoutez Katherine Guimond, lieutenante de la Sûreté du Québec, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le but, c'est effectivement de démontrer qu'on est présent. On travaille fort, on est proactif, puis on tracte pour essayer de sauver les enfants. Ces criminels ont tous des profils très différents et variés. On a effectivement un étudiant de 18 ans, des personnes retraitées, un professeur retraité, une personne qui a déjà été dans les Forces armées canadiennes.»