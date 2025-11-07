Frappe d'envergure pour traquer des pédophiles

Plusieurs corps policiers du Québec ont mené conjointement une opération d'envergure pour traquer des pédophiles vendredi matin. Au total, 22 hommes arrêtés, 150 policiers mobilisés, et 26 perquisitions effectuées.

Écoutez Katherine Guimond, lieutenante de la Sûreté du Québec, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.