Nouvelles cibles

Le nouveau plan d'immigration du ministre Jean-François Roberge est accueilli avec scepticisme. Au-delà des chiffres, c'est la complexité du système et ses conséquences sur l'intégration qui sont remises en question.

Le chroniqueur Luc Ferrandez avoue avoir de la difficulté à comprendre les tenants et aboutissants d'un plan qui, selon lui, sème la confusion.

Il souligne qu'en l'absence de données claires sur l'urbanisme, le logement et la disponibilité des services, le débat dégénère en «préjugés» plutôt qu'en discussion saine.

Écoutez Luc Ferrandez commenter le nouveau plan d'immigration du ministre Jean-François Roberge, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.