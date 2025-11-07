Nouvelles cibles

 Aller au contenu
Politique provinciale
La CAQ utilise son plan en immigration pour envoyer un message direct à Ottawa

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 09:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
La CAQ utilise son plan en immigration pour envoyer un message direct à Ottawa
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le nouveau plan d'immigration du ministre Jean-François Roberge est accueilli avec scepticisme. Au-delà des chiffres, c'est la complexité du système et ses conséquences sur l'intégration qui sont remises en question.

Le chroniqueur Luc Ferrandez avoue avoir de la difficulté à comprendre les tenants et aboutissants d'un plan qui, selon lui, sème la confusion.

Il souligne qu'en l'absence de données claires sur l'urbanisme, le logement et la disponibilité des services, le débat dégénère en «préjugés» plutôt qu'en discussion saine.

Écoutez Luc Ferrandez commenter le nouveau plan d'immigration du ministre Jean-François Roberge, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.

«Ça fait qu'on est en train de cultiver un bouillon malsain de résidents de deuxième zone. Et ça, il fait ça parce qu'il veut envoyer un message à Ottawa: vous, vous en acceptez trop.» 

Luc Ferrandez

