La Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec de multiples corps policiers, a mené 26 perquisitions et procédé à 22 arrestations d'hommes de 18 à 70 ans en lien avec l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

La lieutenante Katherine Guimond a révélé un chiffre alarmant: la hausse des signalements a atteint 393% au cours des cinq dernières années.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel détailler une importante opération policière de la SQ contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.

Quel est le profil type des contrevenants?