Grève complète les 15 et 16 novembre

En plus de la grève en dents de scie des employés d'entretien de la STM, les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro ont déposé un avis de grève pour les 15 et 16 novembre prochains, menaçant de paralyser le service durant tout le week-end.

La directrice générale, Marie-Claude Léonard, affirme qu'il est «inacceptable d'avoir deux jours sans offre de services».

La STM va plaider auprès du Tribunal administratif du travail pour forcer l'établissement d'un minimum de services essentiels.

