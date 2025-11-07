 Aller au contenu
Société
Grève complète les 15 et 16 novembre

STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»

La STM va plaider auprès du Tribunal administratif du travail pour forcer l'établissement d'un minimum de services essentiels. / Adobe Stock

En plus de la grève en dents de scie des employés d'entretien de la STM, les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro ont déposé un avis de grève pour les 15 et 16 novembre prochains, menaçant de paralyser le service durant tout le week-end.

La directrice générale, Marie-Claude Léonard, affirme qu'il est «inacceptable d'avoir deux jours sans offre de services».

La STM va plaider auprès du Tribunal administratif du travail pour forcer l'établissement d'un minimum de services essentiels.

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), faire le point sur la grève, au micro de Patrick Lagacé.

«Pour nous, il faut aller plaider un minimum de service pour la population. [...] Il y en a qui ne peuvent pas aller se nourrir, il y en a qui ne peuvent pas aller à leur rendez-vous d'oncologie. Alors il faut donner un minimum de service à la population.»

Marie-Claude Léonard

