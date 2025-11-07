Somme faramineuse

Mille milliards de dollars: c'est la rémunération faramineuse prévue pour le PDG de Tesla, Elon Musk, sur une période de 10 ans.

Ce plan, qui représente environ 140 milliards de dollars canadiens par année en moyenne, a soulevé de vifs débats parmi les actionnaires de la compagnie qui l'ont finalement approuvé jeudi à Austin au Texas.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier commenter le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour toucher cette somme, l'homme le plus riche du monde devra toutefois atteindre des objectifs de performance «très ambitieux».