Nouveau film de Léa Pool

Le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, s'inspire de rencontres réelles pour raconter une histoire à la fois bouleversante et terriblement actuelle: celle de réfugiés de la communauté LGBTQ+ cherchant à fuir la persécution.

Écoutez Catherine Brisson commenter le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, au micro de Patrick Lagacé.