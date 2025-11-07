Nouveau film de Léa Pool

Le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, s'inspire de rencontres réelles pour raconter une histoire à la fois bouleversante et terriblement actuelle: celle de réfugiés de la communauté LGBTQ+ cherchant à fuir la persécution.
Écoutez Catherine Brisson commenter le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, au micro de Patrick Lagacé.
«Il y a plusieurs pays encore, malheureusement, au moment où on se parle, où l'homosexualité est interdite, c'est passible de la peine de mort. L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour.»