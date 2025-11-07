 Aller au contenu
Arts et spectacles
Nouveau film de Léa Pool

«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»

par 98.5

0:00
5:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, s'inspire de rencontres réelles pour raconter une histoire à la fois bouleversante et terriblement actuelle: celle de réfugiés de la communauté LGBTQ+ cherchant à fuir la persécution.

Écoutez Catherine Brisson commenter le nouveau film de la cinéaste Léa Pool, On sera heureux, au micro de Patrick Lagacé.

«Il y a plusieurs pays encore, malheureusement, au moment où on se parle, où l'homosexualité est interdite, c'est passible de la peine de mort. L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Lagacé le matin
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
0:00
4:29
Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille
Le Québec maintenant
Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille
0:00
6:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»
Rattrapage
Environnement
COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
Rattrapage
Opération policière
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Rattrapage
Grève complète les 15 et 16 novembre
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Rattrapage
Vidéo
Violence conjugale
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Regarder10:45Patrick Lagacé
«Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte»
Rattrapage
Vidéo
Nouvelle cible en immigration
«Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte»
Regarder16:46Patrick Lagacé
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
Rattrapage
Somme faramineuse
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Rattrapage
Négociations avec les deux fédérations
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Rattrapage
Fin d'une ère
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Rattrapage
Hockey
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Rattrapage
Conflit à la STM
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
Rattrapage
Violence conjugale
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
Rattrapage
Défaite des Canadiens contre les Devils
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»
Rattrapage
Premiers dans l'Atlantique
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»