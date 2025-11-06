Dans le bras de fer qui oppose le gouvernement aux médecins spécialistes sur l'application de la loi 2, des témoignages poignants mettent en lumière les conséquences humaines de cette réforme.

La Dre Gabrielle Brodeur, pédiatre spécialisée en soins palliatifs pédiatriques, et Sandy Ouellet, mère de Samuel, atteint d'une épilepsie réfractaire et d'une maladie génétique rare, livrent leur témoignage.

Écoutez la Dre Gabrielle Brodeur, pédiatre spécialiste en soins pallitifs, et Sandy Ouellet, maman de Samuel, expliquer les impacts de la loi 2.

Pour Sandy Ouellet, la menace de perdre la Dre Brodeur, qui a sauvé la vie de Samuel à quelques reprises et qui est un pilier pour sa famille, est un nouveau traumatisme.