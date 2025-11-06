 Aller au contenu
Politique provinciale
Les impacts de la loi 2

«Le travail invisible en pédiatrie est énorme et n'est pas comptabilisé»

par 98.5

0:00
14:43

Entendu dans

La commission

le 6 novembre 2025 14:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le travail invisible en pédiatrie est énorme et n'est pas comptabilisé»
Des témoignages poignants mettent en lumière les conséquences humaines de cette réforme. / Adobe Stock

Dans le bras de fer qui oppose le gouvernement aux médecins spécialistes sur l'application de la loi 2, des témoignages poignants mettent en lumière les conséquences humaines de cette réforme. 

La Dre Gabrielle Brodeur, pédiatre spécialisée en soins palliatifs pédiatriques, et Sandy Ouellet, mère de Samuel, atteint d'une épilepsie réfractaire et d'une maladie génétique rare, livrent leur témoignage.

Écoutez la Dre Gabrielle Brodeur, pédiatre spécialiste en soins pallitifs, et Sandy Ouellet, maman de Samuel, expliquer les impacts de la loi 2.

Pour Sandy Ouellet, la menace de perdre la Dre Brodeur, qui a sauvé la vie de Samuel à quelques reprises et qui est un pilier pour sa famille, est un nouveau traumatisme.

«On a énormément de médecins incroyables parmi nous. Puis, oui, on a besoin de temps pour encaisser les diagnostics [...] Dr Brodeur a sauvé la vie de Samuel de justesse à quelques reprises. Tout ça, j'en parle dans mon témoignage, mais c'est que Dr Brodeur, c'est un élément clé pour nous.»

Sandy Ouellet

«Le travail invisible en pédiatrie est énorme, ce qui n'est pas comptabilisé par la RAMQ, et encore plus dans un palliatif et dans d'autres spécialités que j'appellerai de ''caring'', de prendre soin, de prendre le temps. Moi, ça m'inquiète énormément.»

Dre Gabrielle Brodeur

Vous aimerez aussi

«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
Radio textos
«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
0:00
44:12
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
La commission
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
0:00
14:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La FMSQ et Québec s'entendent sur l'article le plus litigieux de la loi 2
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
La FMSQ et Québec s'entendent sur l'article le plus litigieux de la loi 2
Une première neige dans certains secteurs du Québec jeudi?
Rattrapage
Météo
Une première neige dans certains secteurs du Québec jeudi?
Temu et Shein: «Ce qui s'en vient est catastrophique»
Rattrapage
Produits de faible qualité et à bas prix
Temu et Shein: «Ce qui s'en vient est catastrophique»
Christian Dubé nie les allégations, Nancy Pelosi quitte la politique
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Christian Dubé nie les allégations, Nancy Pelosi quitte la politique
Modification de l'odomètre: «On en voit énormément»
Rattrapage
Forme d'arnaque sur les voitures usagées
Modification de l'odomètre: «On en voit énormément»
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
Rattrapage
Baisse des cibles
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
Peut-on interdire le cellulaire sur certains lieux de travail?
Rattrapage
Jurisprudence
Peut-on interdire le cellulaire sur certains lieux de travail?
Les Canadiens sont de passage au New Jersey ce soir
Rattrapage
Hockey
Les Canadiens sont de passage au New Jersey ce soir
«On est tout à fait conscient que cette expertise est irremplaçable»
Rattrapage
Fusion entre Transplant Québec et Héma-Québec
«On est tout à fait conscient que cette expertise est irremplaçable»
La STM est-elle vraiment sous-financée?
Rattrapage
Grève
La STM est-elle vraiment sous-financée?
Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?
Rattrapage
La FMSQ devant le tribunal
Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?
Ultimatum et grèves en série à la STM: qui va craquer?
Rattrapage
Transport en commun
Ultimatum et grèves en série à la STM: qui va craquer?
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
Rattrapage
Succès entrepreneurial
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!