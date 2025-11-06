Forme d'arnaque sur les voitures usagées

De nombreuses personnes qui achètent une voiture usagée se retrouvent avec un véhicule dont l'odomètre a été modifié.
Écoutez Vincent Harvey, chroniqueur automobile, se pencher sur ce fléau, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«En fait, on en voit énormément. Mais c'est difficile pour nous de le voir en tant que consommateur. Et c'est extrêmement facile de le faire, et presque plus qu'avant, parce que tout est 100% technologique. Mais certains éléments vont être en mesure de nous le démontrer. Par exemple, l'usure du volant, les sièges à l'intérieur, la tenue de route, le type de suspension.»