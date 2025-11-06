 Aller au contenu
Forme d'arnaque sur les voitures usagées

Modification de l'odomètre: «On en voit énormément»

le 6 novembre 2025 14:04

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
De nombreuses personnes qui achètent une voiture usagée se retrouvent avec un véhicule dont l'odomètre a été modifié. / Adobe Stock

De nombreuses personnes qui achètent une voiture usagée se retrouvent avec un véhicule dont l'odomètre a été modifié. 

Écoutez Vincent Harvey, chroniqueur automobile, se pencher sur ce fléau, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«En fait, on en voit énormément. Mais c'est difficile pour nous de le voir en tant que consommateur. Et c'est extrêmement facile de le faire, et presque plus qu'avant, parce que tout est 100% technologique. Mais certains éléments vont être en mesure de nous le démontrer. Par exemple, l'usure du volant, les sièges à l'intérieur, la tenue de route, le type de suspension.»

Vincent Harvey

