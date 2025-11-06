Dans le contexte des grèves et des problèmes budgétaires récurrents à la STM, l'idée qu'il y aurait du «gras» à couper dans son budget de 1,8 milliard de dollars est une critique souvent entendue. Mais qu'en est-il réellement?

Selon Pierre Barrieau, spécialiste en planification des transports à l’Université de Montréal, la STM souffre définitivement d'un sous-financement.

Si on trouvait de l'argent, faudrait-il l'injecter dans les salaires des employés ou dans l'amélioration du service?

Écoutez Pierre Barrieau, spécialiste en planification des transports à l’Université de Montréal, analyser les finances de la STM, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.