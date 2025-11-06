 Aller au contenu
Politique provinciale
La FMSQ devant le tribunal

Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?

par 98.5

0:00
13:36

Entendu dans

La commission

le 6 novembre 2025 12:29

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?
La loi 2 devant la Cour. / Adobe Stock

Le litige opposant la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) au gouvernement sur la réforme en santé a pris une tournure inattendue à la Cour supérieure.

Devant les juges, les avocats des deux parties ont semblé s'entendre sur un point sensible: les sanctions prévues contre les médecins qui modifieraient leurs pratiques ne devraient s'appliquer que si l'on prouve que leur intention était de nuire à l'accès aux soins.

Écoutez la journaliste Any Guillemette décortiquer les procédures judiciaires en cours, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

