La FMSQ devant le tribunal

Le litige opposant la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) au gouvernement sur la réforme en santé a pris une tournure inattendue à la Cour supérieure.

Devant les juges, les avocats des deux parties ont semblé s'entendre sur un point sensible: les sanctions prévues contre les médecins qui modifieraient leurs pratiques ne devraient s'appliquer que si l'on prouve que leur intention était de nuire à l'accès aux soins.

