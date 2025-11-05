 Aller au contenu
Arts et spectacles
Une campagne qui frappe pour son spectacle

Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille

par 98.5

0:00
6:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 16:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

François Bellefeuille, humoriste québécois, a orchestré un coup d’éclat en apposant la publicité de son spectacle Sauvage sur environ 500 pancartes électorales municipales à travers 58 quartiers du Québec.

Inspiré par la chanson Sabotage des Beastie Boys, il a aussi diffusé une vidéo sur Facebook, suscitant de nombreux commentaires et une forte visibilité.

L’opération, réalisée avec des collants électrostatiques pour éviter le vandalisme, a contribué à la vente de 80 000 billets pour son spectacle.

Écoutez l'humoriste François Bellefeuille raconter le tout, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

«On finissait par avoir quelqu'un qu'on connaît dans ces 50 régions-là. Ça a été quelque chose. Il y a même certaines personnes qui se sont fait comme interroger par la police...»

François Bellefeuille

