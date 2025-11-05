Une campagne qui frappe pour son spectacle

François Bellefeuille, humoriste québécois, a orchestré un coup d’éclat en apposant la publicité de son spectacle Sauvage sur environ 500 pancartes électorales municipales à travers 58 quartiers du Québec.

Inspiré par la chanson Sabotage des Beastie Boys, il a aussi diffusé une vidéo sur Facebook, suscitant de nombreux commentaires et une forte visibilité.

L’opération, réalisée avec des collants électrostatiques pour éviter le vandalisme, a contribué à la vente de 80 000 billets pour son spectacle.

Écoutez l'humoriste François Bellefeuille raconter le tout, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.