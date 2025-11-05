Nouveau type de fraude au Québec

Une nouvelle arnaque circule dans plusieurs municipalités du Québec, mettant en scène des faux inspecteurs en bâtiment.

Le schéma est le suivant: les fraudeurs cognent à la porte de victimes potentielles, prétextant être des employés de la mairie, et suggèrent aux habitants d’effectuer rapidement des travaux sur leur maison.

Les individus font payer aux résidents la facture de ces soi-disant travaux et ne reviennent jamais pour les faire.

Certaines villes sont plus touchées que d’autres. C’est le cas notamment de la municipalité de Château-Richer, dans la région de la Capitale-Nationale.

Écoutez le maire de Château-Richer, Gino Pouliot, expliquer le tout, mercredi, à La commission.

Le maire recommande de toujours vérifier l'identité des visiteurs auprès de la ville ou de la MRC.