Nouvelles dans le monde municipal

Après sa défaite dimanche à la mairie de Saguenay face à Luc Boivin, l’ancienne ministre des Affaires municipales Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire.

La candidate montre du doigt plusieurs problèmes qui seraient survenus durant le dépouillement ainsi que le nombre important de bulletins qui ont été rejetés au moment du décompte des voix.

